أول رسالة ماجستير في القانون الجوي والفضائي

الشارقة (الاتحاد)

ناقشت كلية القانون في جامعة الشارقة أول رسالة ماجستير في برنامج ماجستير القانون الجوي والفضائي، بعنوان: «نظام المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الحطام الفضائي» والتي قدمتها الباحثة مروة يوسف الأميري، بإشراف الدكتور فيليب دي مان أستاذ القانون الفضائي المساعد بالكلية.

ضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلاً من: الأستاذ الدكتور عامر فاخوري من الجامعة الأميركية لدى الدولة مناقشاً خارجياً، والدكتور شادي الشديفات الأستاذ المشارك بقسم القانون العام في كلية القانون، والدكتورة إيمان نابوش الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص في كلية القانون، كمناقشين داخليين.

تناولت الدراسة موضوع الأضرار التي تحدثها المخلفات الفضائية في العالم وتأثيراتها، حسب شكلها، ونوعها ومسارها وطبيعتها سواء كانت الطبيعية منها، المشكلة من مختلف النيازك والكويكبات والأجرام السماوية بكامل حجمها، أو المجزأة منها، أو المخلفات البشرية التي تضم كل ما يدخل في إطار المصنعات البشرية المرسلة إلى خارج الغلاف الجوي للاستفادة من خدماتها في مختلف المجالات، كما تطرقت الدراسة إلى التصور القانوني العالمي لهيئة منظمة الأمم المتحدة وسياساتها في التعامل مع الموضوع، والمبني على أساس الإحصائيات والبيانات المجمعة خلال المدة الممتدة من 1957-2013.

هدفت الدراسة إلى استقصاء الجوانب القانونية والتنظيمية والقاعدة الأساسية لبناء وتكوين تصور واضح حول طبيعة الإجراءات المتخذة، وتحديد المهام والمسؤوليات وتقسيمها على الفاعلين في هذه العملية، للخروج بحلول ناجحة وآمنة، بهدف التقليل من أضرار هذه المخلفات الفضائية.