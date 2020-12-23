«القلب الكبير» تبني قرية متكاملة للمحتاجين وضحايا الأزمات في النيجر

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانيّة العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، عن تنفيذ مشروع بناء قرية متكاملة في جمهورية النيجر الواقعة غرب القارّة الإفريقيّة، بميزانية تصل إلى 2 مليون درهم إماراتي، ستحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

سيستفيد من المشروع عائلات تعاني ظروفاً صعبةً، جرّاء الاضطرابات القائمة والتغيرات المناخيّة التي شكّلت عبئاً على المرافق الحيويّة، سواء الصحيّة أو الخدماتيّة والتعليميّة وغيرها، إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة اليونيسف إلى أن نحو 63% من سكّان النيجر يعيشون تحت أدنى حدّ لخط الفقر. وسيوفّر المشروع المتوقع إنجازه خلال فترة لا تتجاوز عاماً ونصفاً، 20 مسكناً للعائلات الفقيرة والمحتاجة، وسيتكفل المشروع بتميلك أهالي القرية (353 رأساً) من الماعز، وتخصيص مزرعة خضار وفواكه ومستودعات أعلاف لسكّان القرية،

وبناء مدرسة تضم 6 فصول دراسية تخدم الأطفال المتواجدين في المنطقة.