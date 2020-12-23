«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية»: 3184 مسلماً جديداً خلال 2020

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن عدد المسلمين الجدد خلال العام 2020 بلغ 3184 مسلماً جديداً.

وتمت عملية استقبال الطلبات «عن بُعد» بنسبة 100 في المائة، وذلك في إطار جهود المركز لرعاية المسلمين الجدد وتعليمهم وتثقيفهم لإبراز سماحة ومبادئ الدين الإسلامي.

وأكدت هند محمد لوتاه مديرة إدارة المركز، مواصلة المركز لجهوده التي ينفذها بدعم مباشر من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لإيصال خطابه الحضاري إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز قيم التسامح ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة والوسطية بين الجاليات المقيمة.

من ناحيتها أشارت هناء عبد الله الجلاف رئيس قسم رعاية المسلمين الجدد، إلى حرص المركز المتواصل على تقديم خدمات المتابعة والرعاية للمسلمين الجدد.. مؤكدة أن مرحلة ما بعد إشهار الإسلام تعد من أهم المراحل في رحلة المسلم الجديد، حيث يقدم المركز خدمات تشمل النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والعائلية والإجرائية.

وأوضحت الجلاف أن المركز مستمر في تقديم خدمة إشهار الإسلام للراغبين باعتناق الدين الإسلامي وذلك من خلال خطة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع.. مضيفة أن الخدمات التي يقدمها المركز هي إشهار إسلام، وإصدار الشهادات «شهادة اعتناق إسلام، وشهادة بدل فاقد وطبق الأصل، وشهادة لمن يهمه الأمر لأبناء المسلمين الجدد، وشهادات لمن يهمه الأمر للحصول على الرعاية المادية، بالتعاون مع صندوق الزكاة- أبوظبي، أو تسهيل إجراءات الزواج بالتعاون مع محاكم دبي»، وتقديم الدروس والاختبارات، بالتعاون مع قسم شؤون الدارسين بالمركز.

وذكرت أنه يتم استقبال هذه الخدمات عبر بوابة الخدمات الذكية للدائرة www.iacad.gov.ae وتطبيق الدائرة الذكي iacad فضلاً عن الاتصال المباشر على مركز اتصال الدائرة 800600 المجاني.



