«دبي للصحافة» ينظم لقاء إعلامياً مع نخبة من القيادات الإعلامية

دبي (وام)

في إطار متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمنتدى الإعلام العربي، وحرص سموه الدائم على بناء قدرات الكوادر العربية في المجال الإعلامي بصورة عامة، والصحافي على وجه الخصوص، نظّم نادي دبي للصحافة لقاءً ضم قيادات المؤسسات الإعلامية العاملة في دولة الإمارات، لاستعراض أهم الموضوعات المطروحة للنقاش ضمن «منتدى الإعلام العربي» الذي يعقد تحت رعاية وبحضور سموه عن بُعد، عبر الاتصال المرئي، حيث تنطلق افتراضياً غداً أعمال الدورة التاسعة عشرة للمنتدى بمشاركة عربية وعالمية. حضر اللقاء، سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، وميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، وفريق عمل الدورة الافتراضية التاسعة للمنتدى.. وتطرق الحضور خلال اللقاء الذي عُقد في مقر نادي دبي للصحافة، وضم قيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية، وعدداً من الإعلاميين والصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية، إلى جملة من المواضيع التي يناقشها المنتدى هذا العام في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، وفي مقدمتها واقع ومستقبل العمل الإعلامي العربي، وضرورة التحوّل إلى البيئة الرقمية، بالإضافة إلى تأثر إعلام المنطقة بتداعيات أزمة كورونا، وكيفية بناء تصورات جديدة للمشهد الإعلامي العربي خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء رحبت منى المرّي بالحضور، ووجهت لهم الشكر على جعل هذه الدورة الاستثنائية ممكنة بمشاركة أفكارهم ورؤاهم حتى وإن كان المنتدى يُعقد افتراضياً هذا العام، مؤكدة أن المنتدى يستلهم رسالته من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه أن يكون الإعلام، بكل ما يملك من الأدوات وقدرات، شريكاً في دفع مسيرة التنمية في المنطقة ومعاونة شعوبها على الوصول إلى ما تتطلع إليه من تقدُّم.

وقالت: متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمنتدى الإعلام العربي، ولحال الإعلام في المنطقة والتحديات التي تواجه العاملين في مختلف قطاعاته، يشكل لنا حافزاً للاستمرار في جهودنا الرامية للمساهمة في بناء مستقبلٍ إعلاميٍ عربيٍ أفضل، لافتةً إلى أن دبي برؤية راعي الإعلام والإعلاميين، كسبت خلال سنوات قليلة ثقة مؤسسات الإعلام العربية والعالمية، والمنتدى بدوره خلال 20 سنة رسخ مكانته كمنصة إعلامية محورية للإعلام العربي والعالمي.

وأضافت منى المري: أن المتابعة المستمرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ورئيس مجلس دبي للإعلام، لتطوير الإعلام الإماراتي والعربي، وحرصه على استحداث مسارات جديدة تأخذ بإعلام المنطقة إلى أعلى مراتب التنافسية عالمياً، تدفعنا لإيجاد السبل المُبدعة وتبني الحلول التقنية التي تضمن للإعلام العربي الاستمرار في أداء دوره، وتحقيق التميز في عالم شديد التنافسية.

واستعرضت أثناء اللقاء جهود النادي منذ انطلاقه في العام 1999 والتي هدف من خلالها لإيجاد وتفعيل قنوات الحوار بين الإعلاميين في منطقتنا العربية، وقالت: لا شك مثل هذه اللقاءات تحمل طابعاً خاصاً تتفاعل فيها الأفكار لتولد لنا رؤى جديدة وتصورات مبتكرة، ليس فقط فيما يخص هذه الدورة من المنتدى، بل لكافة المبادرات والمشاريع التي يطلقها النادي بشكل مستمر»، مشيرة إلى أن النادي يتطلع دائماً لسماع أفكار ومقترحات وآراء الإعلاميين والتي تمكنه من رصد أبرز التحديات وكيفية التغلب عليها، وتحقيق الأهداف المستقبلية المرجوة من إعلامنا العربي.

وعن فكرة هذا اللقاء، أكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أنه يعكس حرص فريق نادي دبي للصحافة على تأكيد عمق علاقاته مع مؤسساتنا الإعلامية المحلية، وأبرز المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وترسيخاً لركائز التعاون الإيجابي نحو مزيد من الأفكار البنّاءة التي تخدم القطاع.

وعن ترتيبات هذه الدورة الاستثنائية التي تراعي الظروف الراهنة في المنطقة والعالم، أوضحت بوحميد أن جميع فعاليات المنتدى ستُنقل عبر بثٍ حي ومباشر على منصة رقمية خاصة أفردتها اللجنة التنظيمية للمنتدى لهذا الغرض، كما ستُعرض فعالياته على مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لنادي دبي للصحافة.