سيف بن زايد: التفوق ثمرات دعم القيادة في تمكين قادة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، الملتقى الأول الذي تنظمه وزارة الداخلية «عن بُعد» ممثلة بمركز التطوير المهني في الإدارة العامة لتطوير الكفاءات، وذلك لطلبة الوزارة الدارسين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما كرّم سموه على هامش الحفل 30 طالباً منهم، والذين سجلوا معدلات أكاديمية بتقدير امتياز.

ووجّه سموه كلمة للمبتعثين، حثهم فيها على أن يواصلوا عطاءهم ومجهودهم المتميز، ليكونوا باجتهادهم وأخلاقهم ومعاملتهم، خير سفراء يعكسون الصورة الحضارية الإيجابية للدولة وأصالتها المترسخة، داعياً إياهم للمزيد من الجهد بغية التفوق والنجاح ونهل العلم والمعرفة، لتسهم في صقل خبراتهم وقدراتهم، وتوظيفها في تعزيز وتطوير العمل الشرطي، والارتقاء بالأداء المؤسسي.

واستمع سموه والحضور لعرض قدمه العقيد الدكتور عمر آل علي، مدير عام تطوير الكفاءات بالوزارة، حول أهم التخصصات الأكاديمية والشرطية والإدارية والتقنية التي يلتحق بها الطلبة في جامعات حول العالم، من بينها جامعات في اليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وأسكتلندا، إلى جانب المبتعثين داخل الدولة، كما اطلع سموه على مراحل دراسة الطلبة ونتائجها وآلية متابعتهم من قبل مركز التطوير المهني بالوزارة.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»، أرفق سموه معها «فيديو»، عن سعادته بلقائه الطلبة المبتعثين والحاصلين على تقدير امتياز من جامعات في داخل الدولة وخارجها.

وتقدم سموه بالتهنئة لهم ولآبائهم وأمهاتهم على تفوقهم، مؤكداً سموه أن هذا التفوق من ثمرات دعم القيادة الرشيدة في تمكين قادة المستقبل. وتمنى سموه لهم التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة.

ودوّن قائلاً: «سعدت بلقاء المبتعثين والحاصلين على تقدير امتياز من الجامعات في داخل الدولة وخارجها، وأهنئ آباءهم وأمهاتهم وأهنئهم على تفوّقهم، هو من ثمرات دعم قيادتنا في تمكين قادة المستقبل. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».

حضر الملتقى اللواء، سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد عبيد الظاهري، مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.

وتحرص وزارة الداخلية على تنظيم هذه اللقاءات والملتقيات مع طلبتها الدارسين وتكريم المتميزين، بهدف تشجيعهم على التميز والاستفادة من أفضل السبل والممارسات الكفيلة لتحقيق الأهداف المرجوة من البرامج التعليمية المتنوعة، لا سيما برنامج الابتعاث الذي يعد أداة معرفية في تطوير قدرات الكوادر بالوزارة.