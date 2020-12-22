الحمادي: اعتماد 4 فبراير «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» إنجاز إنساني بكل المقاييس

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي جاء بالإجماع باعتماد إعلان 4 فبراير «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، ضمن مبادرة قدمتها كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ليكون هذا اليوم مناسبة يحتفل بها المجتمع الدولي سنوياً، ابتداءً من عام 2021، إنجاز إنساني بكل المقاييس، ويخلد في سجل التاريخ.

ولفت معاليه إلى أنه عمل مفخرة، يستدعي ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة القائمة على التسامح والتعاطف واحترام الآخر والتي لطالما نادت الإمارات بضرورة أن يمتثل العالم لها؛ لأنها الحصن المنيع أمام السقوط في المنزلقات الأخلاقية والتطرف والعنف الذي أضحى يهدد استقرار المجتمعات ونماءها وازدهارها.

وقال معاليه: منذ فترة ليست بالبعيدة، تنامى دور الإمارات في هذا الاتجاه، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي قاد هذا الحراك من أجل توحيد البشرية، وإيجاد صيغة عالمية متوافقة تجمع الناس وتنبذ التعصب والتطرف، وتوثق لمبادئ السلم والتعايش والتضامن والخير والمحبة بين بني البشر، بعيداً عن عصبيات اللون أو العرق أو الدين، فكانت وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير من العام الماضي، ثمرة ذلك الحراك الذي قادته الإمارات.

وذكر معاليه أن الإمارات مند أن قام اتحادها على يد القائد الحكيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي تترجم ذلك النهج الإنساني القائم على التسامح، والذي عرفت به إلى فعل ملموس من خلال المبادرات الإنسانية العديدة التي أطلقتها، والسعي نحو بناء عالم متجانس متصالح ومجتمعات تسودها الطمأنينة، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز التاريخي مكسب حقيقي للشعوب وللإنسانية جمعاء، وهو نتاج عمل مشترك ورؤية موحدة وأهداف نبيلة لهذه الدول مجتمعة في سعيها الدؤوب نحو بناء عالم جديد رائد بإنسانيته ومبادئه القيمة، والذي لا مكان فيه للشر أو التعصب أو الكراهية.