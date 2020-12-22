نورة الكعبي: حريصون على تعزيز التعايش السلمي بين البشرية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أن «الأخوة الإنسانية» انطلقت من الإمارات في 4 فبراير 2019 إبان زيارة البابا فرنسيس والإمام أحمد الطيب، للدولة، بهدف تعزيز التعايش السلمي بين البشرية، ونشر السلام والمحبة في أنحاء العالم كافة، وهي رسالة الإمارات للناس أجمعين.

وأكدت معاليها، أن «الوثيقة» تحظى اليوم بتبني المجتمع الدولي لها، لنحتفل جميعاً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية بعد تخصيص الأمم المتحدة الرابع من فبراير يوماً للإخوة الإنسانية.

وأرفقت معاليها صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفضلية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، خلال توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي، مع تغريدة على حسابها في «تويتر» قائلة: «الأخوة الإنسانية وثيقة ودعوة انطلقت من الإمارات في 4 فبراير 2019 مع زيارة البابا فرنسيس والإمام أحمد الطيب إلى الدولة لتعزيز التعايش السلمي بين البشرية، واليوم تحظى بتبني المجتمع الدولي لنحتفل جميعاً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية».