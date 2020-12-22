الكعبي: الإمارات في صدارة الركب العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «عظيم أن تكون دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الركب العالمي الإنساني، وعظيم أن يقتدى بها في المحافل الدولية العالمية»، هذه الدولة التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وحرصت قيادتنا الرشيدة، على السير على درب الارتقاء، مؤكدين أن قوة الدولة في تسامحها وإنسانيتها وشعورها بالآخرين.

وأكد الكعبي أن القوي إنسانياً هو من يثبت على المبادئ، ولكنه أيضاً مرن في التعايش الإنساني واحترام إنسانية البشر، وأن يتعامل مع إخوته في الإنسانية مدركاً أن ربهم واحد، خلقهم ليعيشوا في أحسن تقويم، فرسالة الإنسان في الأرض تكون مستقيمة إذا عاش باستقرار وأخوة إنسانية، وعدل، وشعر مع اختلاف الأديان والملل أن إنسانيته لها قدسية واحترام، وهذا ما خطته دولتنا وقيادتنا الرشيدة منهجاً ودستوراً، فهي سباقة إلى مد الجسور وتثبيت دعائم الأخوة الإنسانية قولاً وعملاً.