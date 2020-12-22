رئيس جامعة الأزهر: إعلان 4 فبراير يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية إنجاز كبير

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الإنجاز الكبير الذي تحقق باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوماً دولياً للأخوة الإنسانية يعزز العمل من أجل تحقيق مبادئ الوثيقة السامية، ويحفز اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من أجل تبني المزيد من المبادرات والمشاريع الطموحة بالشراكة مع المؤسسات الدولية.

وقال المحرصاوي رئيس اجتماعات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، لقد كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مدركة منذ البداية لأهمية هذا القرار ، لذلك تقدمت به إلى الأمم المتحدة والجهات المختصة، وقامت بدعمه ورعايته دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين.