عمر الدرعي: أداء باهر في مواجهة الكراهية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن قرار الأمم المتحدة باعتماد إعلان 4 فبراير «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، ضمن مبادرة قدمتها كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ليكون هذا اليوم مناسبة يحتفل به المجتمع الدولي سنوياً ابتداءً من عام 2021، والذي يتزامن مع تاريخ توقيع الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وثيقة «الأخوة الإنسانية» إنجاز تاريخي آخر ضمن سلسلة من إنجازات دولة الإمارات، ويوم عظيم من أيامها المشهودة، يجدد الآمال للإنسانية في وقت أحوج ما تكون إليه.

وقال: نبارك لدولتنا وللقيادة الرشيدة هذا الإجماع العالمي على الاضطلاع المسؤول، والأداء الباهر في مواجهة الكراهية والطائفية، وحين تجتمع أمم الأرض، وتزكي رؤيتك فأنت قدوة العالم في استشراف المستقبل وصناعته وتقديم هذا النموذج المتألق له، ويدرك العالم أن الإمارات البلد الطيب لا يخرج منها إلا كل ما هو طيب وينفع الناس.