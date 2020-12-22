«الطوارئ والأزمات» بأبوظبي تحدث الإجراءات الاحترازية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، أمس، تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي للمحافظة على المكتسبات الصحية المحققة كافة، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتشمل الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة، رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة وفقَ الإجراءات الاحترازية المعتمدة، بما فيها مراكز التسوق والمراكز الترفيهية والمطاعم والحضانات.

واعتمدت اللجنة تعديل مدة صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) أو فحص الليزر (DPI) المستخدم لدخول الإمارة من 48 ساعة إلى 72 ساعة، واستبدال فحصي اليوم الرابع والثامن بفحص يجري في اليوم السادس من الدخول لمن تتجاوز مدة إقامته 6 أيام متتالية.

كما اعتمدت اللجنة إجراءات الدخول للمسافرين الدوليين، بمن فيهم سكان الإمارة والسياح، تشمل استثناء القادمين من الدول الخضراء من الحجر الصحي، وتقليص مدة الحجر الصحي للقادمين من الدول الأخرى إلى 10 أيام فقط، وإجراء فحص (PCR) لجميع القادمين من السفر في اليوم السادس لمن تتجاوز مدة إقامته 6 أيام، وإضافة الفحص في اليوم الثاني عشر لمن تتجاوز مدة إقامته 12 يوماً. وسيُراجع تصنيف الدول كل أسبوعين.

وتبعاً للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص (PCR) في اليوم الثامن، وأن تكون نتيجته سلبية. وحسب الإجراءات المعلن عنها سابقاً، يستمر استثناء المشاركين في برنامج التطعيم الوطني لـ «كوفيد - 19» والمشاركين في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح والذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن، من إجراءات الحجر الطبي للمخالطين وعند العودة من السفر.

كما اعتمدت اللجنة استكمال جدول مبادرات برنامج مسح وطني لإجراء الفحوص الدورية لسكان المناطق الصناعية والمجمعات ذات الكثافة السكانية العالية وموظفي الأنشطة التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص التابعة لـ «صحة» والموجودة خارج الإمارة، وإلغاء إجراء الفحوص في مراكز الفحص الحالية عند نقاط الدخول.

وجددت اللجنة دعوتها لجميع أفراد المجتمع لمواصلة التزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على صحتهم والصحة العامة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على «تويتر»: «إثر نجاح الإجراءات الاحترازية المطبقة في الحد من انتشار جائحة (كوفيد - 19) والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة، ستستقبل أبوظبي السياح الدوليين من جديد ابتداءً من 24 ديسمبر 2020».