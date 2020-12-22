عبدالله النعيمي وكيلاً مساعداً للموارد البشرية والتوطين

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مجلس الوزراء قراراً بترقية عبدالله علي النعيمي وتعيينه وكيلاً مساعداً للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين بدرجة وكيل مساعد. وبدأ النعيمي مسيرته العملية في القطاع الخاص في العام 2006 وانضم منذ العام 2018 إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث ساهم من خلال موقعه كمدير لإدارة العلاقات الثنائية في تعزيز العلاقات مع الدول المرسلة للعمالة، وكذلك تعزيز مشاركة ومكانة الدولة في المنظمات والمحافل المعنية بقضايا العمل والهجرة والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويحمل النعيمي شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الامارات العربية المتحدة، كما تخرج في العام 2019 من برنامج «دبلوم الاتصال الحكومي» التابع لمكتب الاتصال الحكومي لدولة الإمارات، وبالتعاون مع جامعة أكسفورد.