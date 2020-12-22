سفارة الدولة لدى موسكو تشارك في «ووترفولز»

موسكو (وام)

شارك الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، ونائب وزير الصحة الروسي في مبادرة «ووترفولز» التي أطلقتها دولة الإمارات، وتقدم تدريباً طبياً افتراضياً عبر 14 قطاعاً طبياً، يتم تنفيذه بالشراكة مع 140 خبيراً و 67 مؤسسة أكاديمية ومركز تدريب من جميع أنحاء العالم.

ويتم تنفيذ المبادرة تحت متابعة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتدريب حوالي مليون كادر طبي من جميع أنحاء العالم.

وتهدف المبادرة إلى تدريب 120 ألف طبيب من 191 دولة، تقديراً واعتزازاً لجميع القطاعات الطبية محلياً وعالمياً لتضحياتهم من أجل صحة وسلامة المجتمعات. ويحصل المنتسبون للمبادرة ضمن منصتها، على شهادة تدريب وساعات معتمدة من الهيئات العلمية والأكاديمية الدولية المشاركة في المبادرة، وستسهم هذه المنصة الأولى من نوعها والأكبر على صعيد عدد المستفيدين منها، في تعزيز كفاءة الكوادر الطبية وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم، ودعم القطاع الصحي عالمياً، لما يشكله ذلك من ركيزة أساسية لدعم الجهود الدولية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه تم تطوير مبادرة «ووترفولز» من خلال إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللامستحيل»، بالتعاون مع شركة «إندكس القابضة»، وقمة «أقدر» العالمية، التي تنظم سنوياً في أبوظبي. وتعنى بدعم وتمكين مجتمعات مستدامة.