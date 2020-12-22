ملتقى لأفضل الممارسات الحكومية

رأس الخيمة (وام)

نظم برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، أمس، افتراضياً، الملتقى السنوي الرابع عشر لأفضل الممارسات الحكومية بمشاركة 270 شخصاً، بمن فيهم الرؤساء والمديرون العامون للجهات المحلية والاتحادية في إمارة رأس الخيمة.

وقدم الورقة الأولى خلال الملتقى الدكتور حسام الشرايدة، أستاذ مشارك في الجامعة الأميركية بالشارقة، حول «استخدام التحليلات البيانية لتحسين رضا المتعاملين»، بينما قدم الورقة الثانية بعنوان «تجربة المتعامل في جمارك دبي» يونس إبراهيم، مدير خدمة العملاء في جمارك دبي. واختتمت فعاليات الملتقى بورقة عمل قدمها صالح المرزوقي، رئيس إسعاد المتعاملين بهيئة كهرباء ومياه دبي، تناولت «تجربة المتعامل في الهيئة».