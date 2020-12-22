«استشاري الشارقة» يناقش غداً موازنة الإمارة

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم غد الخميس في مقره جلسته السابعة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021م، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونيهما من الدائرة.

كما يوجه المجلس الاستشاري سؤالاً برلمانياً إلى دائرة الإسكان بحكومة الشارقة، من خلال عضو المجلس سهيل سالم الكعبي بشأن آلية متابعة الدائرة وأدوارها بشأن صرف الدفعات المالية للمستفيدين من قروض الإسكان والمنح.