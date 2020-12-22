«الهلال الأحمر» يقدم مليون درهم دعماً لبرنامج «يونيسيف»

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون تقوم الهيئة بموجبها بالمساهمة بقيمة مليون درهم، في دعم برامج «يونيسيف» الخاصة بالحد من التشوهات الخلقية لدى حديثي الولادة في أفغانستان.

وسيتم تمويل مساهمة الهيئة في هذا الصدد، من معرض عطايا الخيري، أحد مبادرات الهلال الأحمر في مجال استدامة العطاء وتنمية المجتمعات الضعيفة.

وقع الاتفاقية من جانب هيئة الهلال الأحمر، فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي، ومن «يونيسيف» الطيب آدم ممثل المنظمة في منطقة الخليج.

ونصت الاتفاقية على التزامات على كل طرف تنفيذها على أرض الواقع وتوسيع مظلة المستفيدين منها في أفغانستان، ويتضمن الهدف العام للاتفاقية تحسين سبل الوقاية والرعاية والعلاج من التشوهات الخلقية بمشاركة عدد من المستشفيات الأفغانية التي تم اختيارها لهذا الغرض.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أهمية الاتفاقيات والشراكات التي تقيمها الهيئة مع المنظمات الإنسانية الدولية في المجالات كافة مشيرا إلى أن الهيئة أصبحت من أكبر المنظمات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، وتمكنت من نسج شراكات هادفة مع العديد من هيئات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، واكتسبت ثقة المجتمع الدولي بفضل شفافيتها وحياديتها في منح المساعدات وفقاً للحاجة الفعلية للمعونات ودون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية.

وأشار الفلاحي إلى أهمية الدور الذي يضطلع به معرض عطايا الخيري، برعاية من حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، في تنمية المجتمعات الضعيفة، ولفت الانتباه للقضايا الإنسانية التي تواجهها، والعمل على توفير متطلباتها من التنمية والتطوير خاصة في المجالات الصحية.

وقال أمين عام الهلال الأحمر إن المعرض أصبح في زمن وجيز منصة لإطلاق المبادرات التي تساهم في تحسين حياة البشرية، والحد من وطأة المعاناة الإنسانية.

وأضاف الفلاحي: خيرا فعلت اللجنة العليا للمعرض عندما اختارت أفغانستان لتنفيذ هذا المشروع الصحي الكبير، فهي بالفعل تواجه تحديات صحية عديدة خاصة في مجال الرعاية الصحية الموجهة للأطفال حديثي الولادة، في ظل التقارير الصادرة عن المنظمات الصحية الدولية المختصة التي تشير إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين حديثي الولادة.

وشدد الفلاحي على أن الاتفاقية مع «يونيسيف» تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون بين الجانبين.

من جانبه أكد الطيب آدم، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في دول الخليج على دور دولة الإمارات الريادي في المجالات الإنسانية والتنموية، منوها إلى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مجال تحسين أوضاع الطفولة عالميا، من خلال دعمها لبرامج «يونيسيف» ومشاريعها ومبادراتها الإقليمية والدولية التي تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين فرص رعايتهم وحمايتهم.

وقال آدم إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الطرفين بتعزيز شراكتهما المثمرة، والحفاظ على مستوى التنسيق العالي بينهما، في مجال التنمية المستدامة وبرامج الإغاثة الخاصة بالأطفال الأقل حظاً في العالم.

يذكر أن اللجنة العليا لمعرض عطايا، كانت قد خصصت ريع الدورة التاسعة للمعرض التي أقيمت مطلع هذا العام، لعلاج الأطفال الذين يعانون من التشوهات الخلقية في عدد من الدول، بسبب خلل وراثي أو جيني، وما تخلفه الحروب والنزاعات من تبعات على صحة الأطفال.