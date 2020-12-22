مؤتمر حول معالجة الإشارات وأمن المعلومات بدبي

دبي (وام)

نظمت جامعة دبي المؤتمر الدولي الثالث لمعالجة الإشارات وأمن المعلومات تحت رعاية جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين العالمية، شارك في المؤتمر الذي عقد لتعزيز الابتكار متحدثون ورواد أعمال من خلال جلسات نقاشية دارت حول الأوراق البحثية والأكاديمية المقدمة للمؤتمر. ركز المؤتمر على استخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات في مجال تطبيقات هندسة معالجة الإشارات الكهربائية، وضمان الأمن الإلكتروني للمعلومات.

وفي الجلسة الافتتاحية لليوم الأول، ألقى كلمات كل من الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والباحثة الإماراتية الدكتورة فاطمة طاهر، والدكتور واثق منصور من جامعة دبي.

وأكد الدكتور البستكي، أن المؤتمر يوفر فرصة للمهندسين والمحترفين حول العالم لمشاركة خبراتهم الفريدة ويساهم في تعريفهم على التقنيات والأجهزة الجديدة التي من شأنها تشكيل مستقبل أمن المعلومات وتحديد دوره في عالم سريع التغير، مضيفاً أن تحديد مخاطر وتحديات التقنيات الناشئة من خلال البحث أمر أساسي للتغلب عليه.