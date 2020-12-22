جلسة حوارية حول دور الشباب في نشر ثقافة الابتكار بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

نظم نادي الفجيرة العلمي برنامج حوارات علمية ضمن «مبادرة 100 يوم علمي» والتي أقيمت مؤخراً، حيث استضاف النادي خالد الشامسي عضو مجلس الفجيرة للشباب، ضمن جلسة حوارية بعنوان «دور الشباب في نشر ثقافة الابتكار».

وتضمنت الجلسة محاور عدة، هي: دور الشباب في استخدام التكنولوجيا في نشر ثقافة الابتكار، وأساليب زرع مفهوم الابتكار عن طريق المجالس الشبابية، وأفضل الممارسات لشباب الإمارات في تطبيق التكنولوجيا خلال أزمة «كورونا»، وأثر تسخير ابتكارات الشباب في المجتمع في مجال التطوير، وأهم عوامل نشر ثقافة الابتكار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب أهم المجالات التي يجب تركيز الشباب عليها في قطاع الابتكار.