تفاهم بين جامعة أبوظبي و«اتصالات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي وشركة اتصالات مذكرة تفاهم لتعزيز المهارات التقنية لدى الطلبة وتمكينهم من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة، لا سيما في قطاع الاتصالات.

وقع مذكرة التفاهم كل من سلطان محمد الظاهري، مدير عام اتصالات أبوظبي، والبروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي.

وكجزء من مذكرة التفاهم، يتطلع الطرفان إلى تعزيز علاقات التعاون في عدة مجالات والمساهمة في تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والأبحاث العلمية المشتركة التي توظف التقنيات الحديثة، وتمثل فرصاً تدريبية لفئة الشباب، وتوفر منصة لاستعراض أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات العالمية. واستعرض الطرفان سبل إشراك المجتمع، من خلال إطلاق مركز أكاديمي للتميز يهدف إلى إثراء المهارات التقنية، خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والبيانات الضخمة، والروبوتات، والأمن السيبراني، و«البلوك تشين»، وإنترنت الأشياء، وغيرها من المجالات.

وقال البروفيسور وقار أحمد: «وضعت جامعة أبوظبي رؤيتها الطموحة 2022 بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لخلق جيل مبتكر وبناء شخصيات طلابية متكاملة، متمسكة بهويتها الوطنية ومنفتحة على العالم، ليكونوا قادة مؤثرين في المستقبل، حيث تأتي علاقة الشراكة التي تجمعنا باتصالات كجزء من التزامنا بتحقيق هذه الرؤية».

من جهته، قال سلطان محمد الظاهري: «سعداء بالشراكة مع جامعة أبوظبي المصنفة ضمن أفضل 150 جامعة عمرها أكثر من 50 عاماً حول العالم، لنعمل جنباً إلى جنب على مشروعات عدة تهدف لتزويد الطلبة بالمهارات والخبرات العملية اللازمة لتطورهم الشخصي والمهني. إن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز والبيانات الضخمة، وغيرها من التقنيات الحديثة، هي ما سيشكل المهارات المطلوبة في سوق العمل في المستقبل. ونتطلع إلى استكشاف سبل التعاون مع جامعة أبوظبي في تنظيم الندوات والحوارات التوجيهية وورش العمل والأبحاث العلمية ذات التأثير الهام، مع التركيز على التقنيات الحديثة لإعداد الطلبة لسوق العمل في المستقبل».