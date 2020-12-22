طالب اليحيائي في حوار لـ «الاتحاد»: خطة لتطوير شاطئ دبا الحصن

فهد بوهندي (دبا الحصن)

وضعت بلدية دبا الحصن خطة تطويرية لشاطئ وكورنيش المدينة، وذلك في إطار خطط البلدية، وفي ظل التوجيهات الرشيدة لحكومة الشارقة بتعزيز الرفاهية والراحة لمواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال مشاريع حدائق الأحياء السكنية في دبا الحصن، وإنشاء الملاعب وتوسعة الشاطئ والكورنيش الذي يعتبر من أهم الوجهات العائلية في المنطقة، ويضم حديقة ترفيهية تضم منطقة مخصصة لألعاب للأطفال، ويتواجد فيها كافة خدمات المرافق الصحية وغيرها.

وقال طالب اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن، في حوار خاص لـ «الاتحاد»: «تحرص البلدية على تعزيز الرقعة الخضراء بالمدينة بحزمة من المشاريع، منها الحديقة العامة والملاعب، بالإضافة لعدد من المشاريع التي تزيد من نسبة المسطحات الخضراء بالمدينة، منها الحديقة العامة وتخضير الطريق الدائري، وجزيرة الحصن، وشارع الكورنيش، ومنطقة مصنع الثلج، إضافة إلى تخضير مرافق المدينة وأهم الميادين».

طالب اليحيائي

وعن أبرز المشاريع الخاصة بالبلدية والتي تنفذ عن طريق دائرة الأشغال العامة، أضاف اليحيائي: «نعمل حالياً على مشروع سور للحديقة في حي الدوب، بالإضافة إلى توريد وتركيب ألعاب بالحديقة العامة، وإنشاء ملعب جديد بالحديقة العامة، إضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل البلدية، وهي صيانة المبنى الرئيس وإعادة تهيئة مدخل البلدية، وإقامة بعض التعديلات التي تناسب خدمة المتعاملين والموظفين وهي إعادة هيكلة تقسيمات المكاتب، بالإضافة إلى عمل مقهى «كوفي» لخدمة المتعاملين أثناء تقديم الخدمة، وأيضاً للموظفين لتوفير سبل الراحة والتنقل في مبنى البلدية».

جولة تفتيشية

وكشف، عن إحصائيات البلدية الأخيرة لعام 2020 المتعلقة بخدمات الصحة والحملات والمخالفات، مشيراً إلى أن أقسام البلدية نفذت 1995 جولة تفتيشية خلال الربع الثالث من العام الجاري، على مختلف المحال والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والمؤسسات والمنشآت العاملة في المدينة، وجهت خلالها 236 إنذاراً وحررت 17 مخالفة، وذلك انطلاقاً من سعيها للتأكد من التزام جميع المنشآت بإجراءات السلامة. وقال: إن قسم رقابة الأغذية في البلدية قام بتفتيش 599 موقعاً، وتم تحرير 10 مخالفات للمحال والمواقع المخالفة للاشتراطات الصحية، وتوجيه 95 إنذاراً للمحال غير الملتزمة، ونفذ قسم الرقابة الصحية 394 جولة تفتيشية، وجه خلالها 34 إنذاراً وحرر مخالفة واحدة، فيما قام قسم الخدمات البيطرية بـ 647 زيارة تفتيشية، وجه خلالها 19 إنذاراً وحرر 5 مخالفات. وأضاف طالب اليحيائي: ومن جهة أخرى، قام القسم الهندسي في البلدية بتنفيذ 355 جولة تفتيشية لضبط الحركة في قطاع المشاريع والإنشاءات في مختلف أرجاء المدينة، وسجل خلالها 88 إنذاراً ومخالفة.

تطوير الخدمات والمشاريع في دبا الحصن

مبادرات

وعن أبرز المبادرات التي أطلقتها البلدية خلال العام الجاري، قال اليحيائي: «أطلقت البلدية خلال العام الجاري العديد من المبادرات على مدار العام، ومنها مبادرة للحفاظ على الكتب المقدسة منتهية الصلاحية ومبادرة «خبراتنا بين أيديكم»، ومبادرة «سقيا الطيور»، إضافة إلى الملتقى السنوي للموظفات، والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ومبادرة مسابقة أفضل فيديو للعمل عن بُعد، كما احتفلت باليوم العالمي للبيئة، وعقدت البلدية الجلسة الحوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأشار إلى أنه تم إيقاف مهرجان دبا للمالح للمرة الأولى في دورته الثامنة في ظل الظروف الحالية بسبب فيروس «كورونا»، انسجاماً مع التعليمات الصادرة التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، علماً أن البلدية تعمل حالياً على تحديث النسخة المقبلة من المهرجان، حيث ستعمل البلدية على عدة إضافات للمهرجان خلال السنة المقبلة، يُتضمن فيها مزيد من الإبداع والتميز والتوسع.

التعامل مع «كوفيد- 19»

وعن أبرز التحديات التي واجهت البلدية خلال الأزمة وكيف استطاعت تخطيها، قال اليحيائي: «العام الجاري عام استثنائي لظروف الجائحة، حيث إن هناك بعض المعاملات كانت تتطلب الحضور الشخصي إلى البلدية، ومع إطلاق الخدمات الإلكترونية، تم التغلب على هذه التحديات.

وأضاف: «من منطلق حرص البلدية على سلامة الجمهور وراحتهم، نقوم باستقبال معظم المعاملات إلكترونياً من خلال موقعها على شبكة الإنترنت أو البريد الإلكتروني، والوسائل الذكية الأخرى التي تمتلكها، كما تم تدشين خدمة الحجز الإلكتروني للذبح، في خطوة جديدة من نوعها، أتاحت البلدية خدمة «الحجز الإلكتروني للذبح»، وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للسكان، والعمل على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا «كوفيد- 19»، ويستطيع المواطنون والمقيمون في المدينة، من خلال هذه الخدمة المتميزة من نوعها، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبلدية.

شهادات أيزو

ضمن سعي البلدية الدائم للرقي بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين وفق أحدث المعايير العالمية، حصلت بلدية مدينة دبا الحصن على ثلاث شهادات أيزو في أنظمة الجودة عام 2019م، والتي تتكون من شهادة نظام إدارة الجودة «2015: 9001 ISO»، وشهادة نظام إدارة البيئة «2015: 14001 ISO»، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «2007: 18001 OHSAS»، بعد أن استوفت جميع المتطلبات، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية وكجزء من خطة التطوير التي تسعى لها البلدية للرقي بالخدمات التي تقدمها إلى المتعاملين من المواطنين والمقيمين بالمدينة الفاضلة.