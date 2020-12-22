17 توصية لمؤتمر «الفجيرة الثالث للبيئة البحرية والسواحل»

الفجيرة (الاتحاد)

اختتم مؤتمر الفجيرة الدولي الثالث للبيئة البحرية والسواحل 2020 فعالياته الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم مشترك بين بلدية دبا ومركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية، تحت عنوان «التنمية الخضراء للمناطق الساحلية» خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2020، بمشاركة نخبة من متخذي القرار والمختصين والمنظمات العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتم استعراض نحو «20» ورقة عمل ودراسة حالة للمدن الساحلية والتعرف على أفضل التجارب والممارسات في تنمية وتطوير المناطق الساحلية ونظم الإدارة المستدامة، من خلال «5» جلسات علمية على مدار يومين متتاليين، على أمل أن تحقق أهدافه وأن تثمر المناقشات عن توصيات وتصورات استشرافية تساهم في تحقيق إضافة نوعية لحسن إدارة البيئة البحرية والسواحل.

وأوصى المشاركون، في ختام فعاليات المؤتمر، بـ17 توصية: ضرورة توسيع نطاق الشراكات وتعزيزها مع الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي لتطوير استراتيجيات وسياسات داعمة للاقتصاد الدائري والأزرق، باستخدام أنظمة البيانات الضخمة لربط المجتمعات وتحقيق أغراض التنمية المستدامة، ووضع أنظمة مراقبة ساحلية متعددة الوظائف عبر منظومة إدارية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الذكية، وذلك بهدف رصد العوائق والمشاكل الخاصة بالمناطق الساحلية الحضرية وتأهيل السكان المحليين للتعامل المباشر مع الطوارئ والأزمات بشكل فاعل وابتكاري، استحداث برامج مهنية متخصصة في بناء القدرات والكوادر القادرة والمؤهلة في تطوير المناطق الساحلية المتكاملة وما تتضمنه من تطوير واعتماد أدوات المحاكاة الديناميكية للتخطيط والإدارة الساحلية المستدامة والبيئية المتكاملة. إضافة إلى الاهتمام بأنظمة المعلومات الذكية، وتطوير بنية تقنية داعمة لاتخاذ قرارات علمية رشيدة لبناء الاستراتيجيات التنموية والاستثمارية، واستقطاب وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحقيق معلومات كفؤة تتمتع بسرعة الاستجابة والحداثة.