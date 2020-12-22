الإمارات.. مغامرات مثيرة في الجو والبحر

رشا طبيلة (أبوظبي)

تنفرد الإمارات بتجارب استثنائية في مجال سياحة المغامرات، فتنوع تضاريس الدولة من مناطق جبلية إلى صحاري شاسعة، وشواطئ خلابة، ومعها توافر مرافق ترفيه عصرية بمواصفات عالمية، يتيح الفرصة لعشاق الإثارة والتشويق لممارسة أنشطة متعددة في مقدمتها تسلق الجبال والتسلق الداخلي، والقفز الحر الداخلي أو في الهواء الطلق، والغوص إلى جانب التجديف، وخلال فصل الشتاء تزدهر سياحة المغامرات في مختلف إمارات الدولة، لما يتميز به شتاء الإمارات من طقس معتدل وملائم لممارسة كافة الأنشطة، سواء في المرافق المغلقة أو في الطبيعة، وسط التزام كامل بالضوابط الصحية، وحرص صارم على متطلبات السلامة والأمان.

كلايم أبوظبي

في أبوظبي، وتحديداً في قلب جزيرة ياس، يوفر «كلايم أبوظبي» تجربتي القفز الحر والتسلق واللتين دخلتا موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر أعلى جدار للتسلق الداخلي، وأعرض نفق هوائي للقفز الحر بعرض غير مسبوق قدره 32 قدماً وارتفاع 104 أقدام، ويعد كلايم أبوظبي وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم والتي تقدم مفهوماً جديداً لرياضات التسلق والقفز الحر الداخلي، ويضم كلايم أبوظبي باقة من التجارب الترفيهية والرياضية التي تناسب مختلف الأعمار، أبرزها خمسة جدران تسلق داخلية. وتتيح حلبة مرسى ياس، لمحبي المغامرات، فرصة تجربة قيادة السيارات التي تستهوي المولعين بمغامرات السرعة، وسباقات الدراجات والدريفت والكارت.

قفز حر

يوفر «سكاي دايف دبي» تجارب مثيرة ومشوقة للقفز المظلي الحرّ، يحلق خلالها المغامرون فوق نخلة جميرا، تحت إشراف مجموعة من أمهر المدربين المؤهلين، الذين يقدمون النصائح ويرافقون الزوار أثناء جولاتهم الجوية، ويمكن للمحترفين تجربة خيارات أكثر تقدّماً مثل القفز الجماعي بالمظلات والقفز المنفرد، كما يمكن للزوار التسجّل في مدرسة الطيران لتعلم أساليب مختلفة مثل التحليق الحرّ، ويلتقط مصورون محترفون تابعون لـ«سكاي دايف دبي» مقاطع فيديو توثق تجربة الزائر، ويقدمونها له ليحتفظ بها كتذكار لهذه التجربة المميزة.

وإلى جانب المغامرات الجوية، تنفرد الإمارات بمغامرات مائية وبحرية استثنائية، تشمل الغوص وركوب القوارب والتزلج على المياه، ويجد الزوار الفرصة للغوص مع أسماك القرش في «دبي أكواريوم» على سبيل المثال، بخلاف تجارب وفرص أخرى كثيرة للغوص في أبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة.

مغامرات الجبال

يستمتع زوار جبل حفيت، المعلم السياحي البارز في العين، بتجارب لا مثيل لها، فمنتزه جبل حفيت الصحراوي الذي يمتد على مساحة تسعة كيلومترات في سفح الجبل يُعدّ مقصداً رائعاً للعائلات والمغامرين الذي يجدون المتعة والإثارة وسط محيط طبيعي أخاذ، حيث يمكن المشي لمسافات طويلة، أو ركوب الدراجات الجبلية أو ركوب الخيل أو الإبل، إضافة إلى استكشاف بقايا أثرية وتاريخية تروي تفاصيل سُبل العيش قديماً في هذه المنطقة المميّزة.

ويبلغ ارتفاع قمة الجبل 1.249 متراً، وتُعتبر الأعلى في أبوظبي وثاني أعلى قمة في دولة الإمارات. ويمكن التوجّه إلى هذه القمة الصخرية بالسيارة أو الدراجة النارية، أو حتّى الدراجة الهوائية.

وفي رأس الخيمة، يعدّ الصعود إلى قمة جبل جيس تجربة متفردة لا مثيل لها، ويحتضن الجبل أطول مسار انزلاقي في العالم «جبل جيس فلايت» بشهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهناك أيضاً «جولة منزلقات جيس»، و«متاهة جيس المعلقة»، وتضم جولة منزلقات جبل جيس 7 مسارات انزلاقية بطول إجمالي 5 كيلومترات، على ارتفاع 1484 متراً، وتحتوي المسارات على 9 منصات معلقة، إضافة إلى أعلى ساحة للضيافة والألعاب الترفيهية وأماكن الانتظار والمشاهدة، والتي تلبي متطلبات جميع شرائح الزوار.

وتجذب جبال الفجيرة أيضاً الخلابة والمتميزة أيضاً هواة التسلق والمشي من محبي من المغامرات من السياح وسكان الدولة.

جولات تجديف بالقوارب حول متحف اللوفر

ويستمتع محبو الرياضات المائية برحلات التجديف في كثير من المواقع المتميزة، ففي أبوظبي، تتوفر رحلات التجديف بقوارب «الكاياك» بين أحضان غابات القرم الشاسعة التي يتميز بها ساحل العاصمة، إضافة إلى جولات التجديف بالقارب حول متحف اللوفر أبوظبي، للتعرف على هندسة المتحف المعمارية والمشهد المحيط به.

وفي دبي، تتوفر رحلات التجديف في منطقة حتا، وكذلك في مناطق متعددة برأس الخيمة والفجيرة، وفي الشارقة تتيح السواحل الممتدة فرصاً ممتازة للتجديف خاصة على شاطئ الخان وشاطئ خورفكان اللذان يُعدا من أهم مواقع التجديف وأكثرها شهرة، بالإضافة إلى متعة التجديف وسط أشجار المانجروف في خور كلباء.