شرطة وغرفة الشارقة تطلقان حملة أمن المنشآت

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن إطلاق الحملة التوعوية الخاصة بأمن المنشآت في المناطق الصناعية بإمارة الشارقة، تحت شعار «أمان أعمالكم..... أساس ازدهارها»، وتهدف الحملة التي تستمر على مدار عام كامل إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت الصناعية بأهم الإجراءات الواجب اتباعها لتعزيز أمن وسلامة منشآتهم، ما يساهم في خفض معدلات الجريمة والحماية من حوادث السرقة وتعزيز الشعور بالأمن والأمان.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة الشارقة أمس في مقرها، وشهد استعراض أبرز محاور الحملة والتي تتضمن تعزيز الوعي بالإجراءات الواجب اتباعها لحماية المنشآت الصناعية، ومن ضمنها تنفيذ ومراقبة نظم وإجراءات الأمن والسلامة، وتركيب كاميرات مراقبة ذات جودة عالية، إلى جانب مراعاة أنظمة إنذار الحرائق، والحرص على عدم ترك مبالغ مالية كبيرة في المنشأة، وإسناد الحراسة إلى أشخاص مدربين على هذه المهام أو التعاقد مع الشركات المختصة في هذا المجال، وعدم ترك المنشآت مفتوحة.