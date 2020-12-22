«كلنا الإمارات» تختتم الملتقى المروري

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جمعية «كلنا الإمارات» أمس أعمال «ملتقى نظم وقوانين مرورية» الذي انعقد تحت عنوان «السلامة المرورية»، وتضمن خمس جلسات عمل شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين والمختصين بالأنظمة والقوانين والسلامة المرورية؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور وتثقيفهم بالنظم والقوانين المرورية، وتشجيع مستخدمي الطرق من السائقين والجمهور على ممارسة السلوكيات الإيجابية أثناء القيادة، وركوب الحافلات، واستخدام الطريق.

وفي ختام الملتقى، توجه عبدالله أحمد العلي المدير التنفيذي لجمعية «كلنا الإمارات» بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين والحضور، وأشاد بنجاح الملتقى، وتحقيق أهدافه من خلال ما تضمنته الجلسات والمحاور من معلومات وإحصائيات وإرشادات توعية لناحية السلامة المرورية، وممارسة أفضل السلوكيات لتحقيق السلامة المرورية للجميع.

وأشاد بالاهتمام الكبير للقيادة الرشيدة في توفير البنية التحتية المثالية والمشاريع النوعية والتقنيات الحديثة لتوفير أعلى درجات السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، مؤكداً أن ما وصلت إليه دولة الإمارات في هذا الجانب، وحسب الإحصاءات الرسمية والتقارير الدولية، يفوق العديد من الدول المتقدمة، وخير دليل على ذلك ما تمتلكه دولة الإمارات من شبكة للطرق السريعة والجسور والأنفاق والمرافق المرورية الحديثة التي تم إنشاؤها بأفضل التقنيات وأحدث الأساليب العملية الحديثة، واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات والأنظمة المتقدمة في مجال السير والسلامة المرورية.

وشارك في الجلسة الختامية للملتقى المقدم ركن أحمد جمعة الكعبي مدير إدارة السمعة المؤسسية بإدارة الإعلام الأمني وتحدث عن «أثر الإعلام في الارتقاء بالوعي المروري»، وعلي محمد ياسين عضو «كلنا شرطة»، والذي تناول موضوع «أثر جائحة كورونا على السلوكيات المرورية».