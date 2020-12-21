الإمارات تشارك في اجتماع «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد»

القاهرة (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات، عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الرابع للجنة الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي نظمتها أمس، جامعة الدول العربية، بمناسبة اليوم العربي لمكافحة الفساد، والذي يصادف 21 ديسمبر من كل عام.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال أبرزها: استعراض ومناقشة التشريعات الوطنية وأنجع الممارسات والتجارب الخاصة بمجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بالاتفاقية، وبحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحديد نقاط الاتصال الخاصة بتنفيذها.

وناقش المجتمعون احتياجات الدول الأطراف في مجال منع ومكافحة الفساد، وتشجيع اتخاذ التدابير الوقائية ذات الصلة، وبناء القدرات الوطنية في مجال صياغة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، وعقد حلقات عمل بصفة دورية لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات الناجحة بشأن التنفيذ الأمثل لأحكام هذه الاتفاقية.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان لها، أنها تضع من بين أهم أولوياتها مكافحة الفساد، نظراً لما تشكله هذه الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون، مدركةً أن التصدي للفساد لا يقتصر على الحكومات فقط؛ وإنما يشمل أيضاً المنظمات الدولية والإقليمية والمكونات الأخرى لكل مجتمع، بما في ذلك الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.