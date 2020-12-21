«وسّع صدرك» في عجمان

الشارقة (وام)

افتتحت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، المهرجان الاجتماعي الثقافي الأول «وسّع صدرك» الذي تنظمه جمعية الاجتماعيين في الشارقة، ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور جمال البح نائب رئيس جمعية الاجتماعيين وناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي والفنان حبيب غلوم. وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات التراثية التي قدمها الأطفال، بالإضافة إلى معرض شعبي يوضح زهبة العروس قديماً، ومعرض تشكيلي متنوع.

وأعربت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان الذي يرسخ القيم الثقافية وأهمية التراث الشعبي، ويساهم في تعزيز الهوية الوطنية.