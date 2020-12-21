لقاء تفاعلي حول دور البرلمانات في بناء الدولة الحديثة

أبوظبي (الاتحاد)

بحث اللقاء التفاعلي الثامن الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ضمن مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، والذي تحدث فيه الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، دور وأهمية البرلمانات في بناء الدولة الحديثة.

وبين الغفلي أن هناك العديد من الأسباب والأمور التي تؤكد أهمية وجود البرلمانات في بناء الدولة الحديثة، والتي يمكن أن يتم تقسيمها إلى مجموعة من الركائز التي تبرز مكانته من الناحية السياسية كأحد المكونات الرئيسة للدولة الحديثة، وما يقدمه من دعم لمواقف الدولة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى ما يحققه من توازن بين السلطات والرقابة.

وأما من الناحية القانونية، فتبرز أهميته من الدور الذي يقوم به في دعم مبدأ الفصل بين السلطات وحماية حقوق المواطن وضمان سلامة المسار التشريعي في الدولة، وفيما يتعلق بالأهمية المجتمعية، فإنه يعد حلقة الوصل بين الشعب والحكومة ومن الأدوات المهمة لخلق حراك مجتمعي تفاعلي إيجابي وبناء.

وأوضح أنه ضمن هذه الرؤية تبرز الأهمية الكبيرة للمجلس الوطني الاتحادي والدور الكبير الذي يقوم به في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات، وقال: «إن من أهم الأمور التي يقوم بها المجلس هي المهام المتعلقة بالجانب التشريعي، حيث إن التشريع يبدأ من السلطة التنفيذية، وبعد ذلك يذهب إلى المجلس الوطني الاتحادي لدراسته وإبداء الرأي والتوصيات، والتأكد من أن التشريع الجديد لا يضر بحقوق الأفراد في المجتمع».

وأضاف: «إن معظم دساتير العالم نصت على ضرورة ضمان الحقوق والحريات، ومثل ذلك ما جاء به دستور دولة الإمارات الذي أعطى الأدوات التي تمكن المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس من نقل صوت المواطنين ورغباتهم ومتطلباتهم لصناع القرار».