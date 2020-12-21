«تحدي الكتابة»... طلبة المدرسة الإماراتية يتنافسون على الإبداع بـ «العربية»

دينا جوني (دبي)

أطلق قطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، مبادرة جديدة لتطوير أداء الطلبة في مهارات اللغة العربية من خلال «تحدّي الكتابة». وتأتي هذه المبادرة التي تستهدف جميع الطلبة من الصف الثالث إلى الثاني عشر في المدرسة الإماراتية، ضمن سلسلة من المبادرات السنوية التي تنظمها وزارة التربية في الشعر والإلقاء والخطابة والمسرح والرواية، بما يصبّ في تعزيز لغة الضاد عند الجيل الجديد، من خلال الأنشطة المنوّعة بعيداً عن المنهج الدراسي.

وقالت الوزارة: إنه في إطار الخطط الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وتوجّهات قطاع المناهج والتقييم تأتي مسابقة تحدي الكتابة وبرنامجها بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلبة في مهارات اللغة العربية، ولا سيما مهارة الكتابة بفنونها وأساليبها، كونها حصيلة خبراتهم المعرفية والمهارية، وعنصراً مهماً في رحلة تعلُّم العلوم الأخرى. واعتبرت أن الكتابة محور مركزي للتعبير عن الفكر والوجدان، وأداة تواصل مع الآخر، بما يجعلها مهارة ضرورية وحاجة أساسية للطالب داخل المدرسة وخارجها.

وحددت الوزارة أربعة أهداف لمسابقة «تحدّي الكتابة»، هي إذكاء روح التنافس الشريف بين الطلبة، وتنمية مهارة الكتابة الإبداعية لتكون وسيلة لتنمية الشخصية، والتفكير الناقد، وحلّ المشكلات، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الكتابة في تحقيق البنى التواصلية المعرفية والمهارية والثقافية، وكذلك تنمية مواهب الطلبة في مهارة الكتابة، والأخذ بأيدي المبدعين، وإتاحة الفرص أمامهم للانطلاق والمنافسة.

أما متطلبات نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها فسبعة هي تبني المبادرة من قبل الكادر التعليمي، ومن أولياء الأمور والطلبة، والتسويق ونشر أهداف المسابقة وإجراءاتها، وتعاون الجهات المعنية في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهداف المسابقة، وتدريب الطلبة على فنون الكتابة الإبداعية، وإجراء التصفيات الأولية بما يحقق فرزاً موضوعياً لمستحقي الترشيح للمشاركة، وتكريم الفائزين، وتقديم الحوافز.

ويتنافس الطلبة في كتابات إبداعية ذاتية كلّ طالب بحسب صفّه الدراسي وفق مهمات مركزية تراعي في موضوعاتها اهتمامات المتسابق، وجدول زمني تعدّه الجهة المعنية في الوزارة. وفي التصفيات الأولية والنهائية، يطلب من المتسابق الكتابة في موضوع ما في زمن محدد، وذلك وفقاً للمرحلة الصفية، من فقرة وصفية إلى نصّ سردي، إلى مقالة تفسيرية أو إقناعية. ويتراوح عدد الكلمات بين 100 و700 كلمة تنجز خلال فترة تتراوح بين نصف ساعة وساعة ونصف الساعة.

أما مراحل التنفيذ، فثلاث تبدأ بأن ترشّح كل مدرسة ستة متسابقين كحدّ أقصى من الموهوبين في الكتابة بعد إجراء التصفيات الداخلية. وفي المرحلة الثانية تجري المجالس التعليمية تصفياتها، وترشّح كل نطاق ثلاثة متسابقين كحدّ أقصى من الموهوبين في الكتابة. وفي المرحلة الثالثة تجري الوزارة التصفيات النهائية على مستوى المجالس التعليمية من خلال تكليف المتسابقين بمهمات كتابية فورية محددة بزمن كاف وتصحيحها وفرزها وتحديد الفائزين بالمراكز الأولى.

الجدول الزمني

تنطلق التصفيات في فبراير المقبل، وذلك على مستوى المجالس التعليمية عبر برنامج «تيمز»، بعد أن أنهت المدارس الحكومية تصفياتها الداخلية في نوفمبر الماضي. وتُجرى في 7 مارس 2021 عبر لجنة وزارية مختصة، على أن يتم إعلان النتائج في 14 مارس 2021 وتكريم الفائزين.