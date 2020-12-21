إطلاق النسخة الثالثة من «مهارات الحياة»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من معسكر مهارات الحياة التي تنظمه إدارة التدريب والتنمية المهنية، في وزارة التربية والتعليم، وتشتمل عدد الورش على 25 ورشة متزامنة على MS Teams بواقع 5 ورش يوميّاً، والمستهدفون من البرنامج، هم موظفو وزارة التربية والتعليم، والمدارس الخاصة، المجتمع المحلي، وتتضمن لغة التدريب «العربية والإنجليزية».

وأشارت الوزارة إلى وجود برنامج متخصص في لغة الإشارة، إذ يقوم بالتركيز على تعلّم أساسيات لغة الإشارة، وأهم الكلمات التي يمكن استخدامها، وتتضمن محاور الورشة: تعريف لغة الإشارة، وسماتها وأهميتها وفنها، وتطبيقات عملية للغة الإشارة، وتقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد برامج للمعسكر، تتضمن مهارات التصوير، إذ تركز على المهارات الأساسية في التصوير باستخدام الهاتف المحمول، مع مراعاة الإضاءة والزاوية والمسافة، وكذلك الفيديو الإعلامي، وكيفية إخراج فيديو قصير باستخدام الهاتف المحمول، وكذلك برنامج الزراعة المنزلية، وذلك من خلال ورشة قصيرة تعريفية بمهارات تنسيق الحديقة المنزلية، وزراعة النباتات المختلفة.

أما ورشة الزراعة المنزلية فتتضمن: زراعة الزهور: الجهنمية، الياسمين الهندي، الصبار، زهرة الفينكا (الونكا)، وزراعة الخضراوات: الطماطم (البندورة)، طماطم الكرز، الخيار، الباذنجان، البصل. الثوم، وتقدم باللغة العربية.

وكذلك برنامج متخصص في مهارات الطبخ، حيث تعمل الورش في البرنامج على تعليم مهارات الطهي في الرحلات الخارجية وتجهيز الأطعمة المختلفة، كما يشهد البرنامج التعرف على مهارات وفن الطهي العالمي بالتطبيقات العملية في فن الطهي، وإتقان مبادئ وإجراءات صحة وسلامة الأغذية، في برنامج المطبخ العالمي.