2 - 5 ماسات لـ 44 منشأة صحية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أن 44 منشأة صحية في الإمارة تمكنت من الحصول على تصنيف مؤشر من ماستين إلى خمس ماسات، بعد أن قامت بتقييمها ضمن المحاور التسعة لنظام تصنيف الماسات الجديد لمؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر»، مجسدةً بذلك التميز والريادة في تقديم خدمات صحية مبتكرة بمستويات جودة عالمية ترتقي بتجربة المرضى وتحقق أعلى مستويات رضاهم.​

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة أنه وفقاً لنتائج تصنيف المؤشر لعام 2019، سجلت منشأتان صحيتان أداءً متميزاً بحصولهما على خمس ماسات، فيما سجلت خمس منشآت أداءً استثنائياً بحصولها على أربع ماسات، و31 منشأة صحية سجلت أداءً ممتازاً بحصولها على ثلاث ماسات، وست منشآت صحية سجلت أداءً جيداً جداً بحصولها على ماستين، مشيرةً إلى أن المنشآت الصحية التي تم افتتاحها حديثاً أو المغلقة بشكل مؤقت أو نهائي لم يتم إدراجها ضمن التصنيف.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «إن جودة القطاع الصحي هي أساس لبناء مجتمع معافى ينعم أفراده بسهولة الوصول لخدمات صحية بمستويات جودة متميزة، حيث أثبتت نتائج نظام «مؤشر» أن الجودة هي الأساس الذي تتبناه المنشآت الصحية لتقدم خدمات رعاية صحية تتمحور حول المريض وتضع صحته ورفاهه في مقدمة الأولويات».

وأضاف الكعبي: «النتائج ليست مصادفة، بل جاءت نتاج جهود عظيمة وحثيثة بذلتها المنشآت الصحية لتواصل تقديم الأفضل لمرضانا في الإمارة وخارجها وتوجت بحصولها على ماسات تشهد على تميزها».

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر» يهدف لتسليط الضوء على المنشآت الصحية المتميزة، والتي تقدم خدمات رعاية صحية بجودة استثنائية لسكان الإمارة وفق تصنيف نظام الماسات الجديد. ويُعد مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر» الأول من نوعه على مستوى المنطقة من حيث الشمولية والنوعية، ويأتي امتداداً لبرنامج «جودة» الذي أطلقته الدائرة في عام 2014 لقياس مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية لسكان الإمارة. كما يركز نظام «مؤشر» على 9 محاور رئيسية تتضمن: مخرجات العلاجات السريرية، مخرجات رقابة التشريعات، سعادة المريض، صوت المريض، شهادة ضمان الجودة، سعادة الكادر الطبي، الفوترة الصحيحة، بيئة العمل الآمنة والبحث والابتكار.

ويمكن الاطلاع على نتائج تصنيف المنشآت المتميزة خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة.