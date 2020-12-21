«التعليم والمعرفة»: فحوص «كوفيد» إلزامية للطلبة فوق 12 عاماً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أمس، أنه يتوجب على جميع الطلبة بعمر 12 عاماً فما فوق الذين يخططون للعودة إلى مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي المقبل، توفير نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 قبل مباشرة التعليم الصفي. كما وأكدت الدائرة إلزام جميع المعلمين والعاملين في المدارس بإجراء الفحص قبل التمكّن من العودة للعمل في المدرسة.

وأوضحت الدائرة أنه تم استثناء الطلبة أصحاب الهمم والطلبة المنتظمين بنموذج التعليم عن بُعد بشكلٍ كامل من إلزامية إجراء الفحص.

يأتي هذا القرار ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الدائرة والجهات الصحية المعنية في إمارة أبوظبي لضمان العودة الآمنة للمدارس، بعد أن أعلنت خلال الشهر الماضي لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة عن إتاحة خيار العودة إلى مقاعد الدراسة لطلبة جميع الحلقات الدراسية خلال الفصل الدراسي المقبل، والذي سيبدأ في 3 يناير 2021.

سيتم توفير الفحوص مجاناً في مراكز محددة لشركة «صحة» ووفق تواريخ معيّنة لكل مدرسة خلال الفترة الممتدة بين 21 و31 ديسمبر 2020. وللتأكد من تسهيل حصول الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس على الفحوص المجانية، قامت الدائرة بتعميم جدول الفحوص المجانية على جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، إلى جانب نشره على الموقع الإلكتروني للدائرة.

يتطلب الحصول على الفحص المجاني إبراز بطاقة الهوية الإماراتية والرمز التعريفي الخاص بكل مدرسة، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور التواصل مع المدارس لمعرفة الرمز المخصص للمدرسة وموقع مركز الفحص والتاريخ المحدد وغيرها من التفاصيل المتعلّقة بالفحص.

وفي حال رغبة الطلبة أو المعلمين بإجراء الفحوصات في مواعيد أو مراكز مختلفة، فيمكنهم التوجّه إلى أيٍ من العيادات والمراكز الصحية الخاصة أو الحكومية وإجراء الفحص على نفقتهم الخاصة، علماً أنه يجب إجراء الفحص بدءاً من تاريخ 21 ديسمبر وما بعد.

إلى جانب ذلك، أكّدت الدائرة استمرارية الفحوص الدورية للمعلمين وكافة العاملين في المدارس خلال الفصل الدراسي المقبل، وستقوم الدائرة بالتواصل مع المدارس لمشاركة جداول الفحوص الخاصة بها في وقتٍ لاحق.