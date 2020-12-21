%4 نمواً في أعداد السياح الصحيين بدبي العام الماضي

دبي (الاتحاد)

أكدت هيئة الصحة بدبي أن الجاهزية العالية للقطاع الصحي في دولة الإمارات، ونجاحها الفائق في التعامل مع جائحة كوفيد-19، سيساهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة تعافي قطاع السياحة الصحية، في ظل الإجراءات الوقائية غير المسبوقة التي تتخذها الجهات المعنية لتعزيز سلامة ورفاهية المجتمع والحفاظ على أمنه الصحي.

وأكد محمد المهيري مدير إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي على التزام «تجربة دبي الصحية» بتوفير السبل الضامنة لترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للسياحة الصحية على الخارطة الدولية، ومركزاً متميزاً لتوفير خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى.

ولفت إلى أن دبي حققت العام الماضي 2019م نمواً في أعداد السياح الصحيين بمعدل 4% مقارنة بالعام 2018، حيث وصل عددهم الإجمالي إلى350.118 سائحاً، فيما بلغ مجموع نفقاتهم على خدمات الرعاية الصحية قُرابة 727 مليون درهم.

وقال إن هيئة الصحة بدبي استمرت في تلقي طلبات التراخيص المهنية والاستثمار في القطاع الصحي بدبي، حيث بلغ عدد طلبات الحصول على ترخيص مهني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي (6.681) طلباً، ليبلغ العدد الإجمالي للمهنيين المرخصين حالياً حوالي (39.000) مهني صحي.

كما بلغ عدد المنشآت الصحية المرخصة بالهيئة ما يقارب (3.400) منشأة، منها (237) منشأة جديدة تم ترخيصها خلال العام الجاري، بينها: (77) عيادة خارجية، ومستشفى واحد، و(71) صيدلية، و(13) مركزاً لإعادة التأهيل، ومركز جراحة لليوم الواحد.