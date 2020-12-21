«عجمان للإعلام الرقمي» يستضيف «العربية للتواصل»

عجمان (وام)

أعلنت مدينة عجمان الإعلامية الحرة عن استضافة منتدى عجمان للإعلام الرقمي في دورته الثانية خلال الربع الأخير من العام القادم ملتقى الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة الثالث الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمشاركة من مختلف الشخصيات العامة على المستويين العربي والعالمي.

وأكد محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة حرص المدينة على تعزيز الدور العربي في دعم العلاقات العامة والإعلام بما يتواكب مع المستجدات التكنولوجية العالمية الحديثة، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

وقال الهاشمي إن الاستضافة جرى الاتفاق عليها عقب زيارة قام بها إلى مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً.

وثمن الدكتور ناصر الهتلان القحطاني دور دولة الإمارات داخل المنظمة العربية للتنمية الإدارية باعتبارها عضواً شريكاً في المنظمة يعمل على إنجاح المبادرات المختلفة، مؤكداً أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وضع خطة كاملة، بالتعاون مع مدينة عجمان الإعلامية الحرة لإقامة الملتقى.