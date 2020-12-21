«خليفة الدولية» تنظم محاضرة حول «نخلة التمر»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أمس، محاضرة افتراضية حول «نخلة التمر وتأقلمها مع التغيرات المناخية والإجهادات البيئية»، وذلك بمشاركة 95 شخصاً هم نخبة من المزارعين والمنتجين والأكاديميين والمختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور يمثلون 12 دولة على المستوى العربي.

تأتي المحاضرة - التي قدمها الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم، أستاذ فسيولوجي وبستنة نخلة التمر، اختصاصي نخيل التمر، استشاري في البرنامج الإقليمي لشبه الجزيرة العربية/‏‏‏إيكاردا/‏‏‏ - ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، وفي إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية والتوعية بالممارسات الجيدة للنخيل لتمكين المزارعين وتحسين جودة التمور.

وأعرب الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة عن تقديره للجهود العلمية والمهنية، التي يقدمها خبير النخيل الدولي الدكتور عبد الباسط عودة في دفع عجلة النمو وتطوير الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن التمور العربية بشكل عام مؤهلة للمنافسة الدولية.

من جهته، تطرق المحاضر الدكتور عبد الباسط عودة إلى العوامل البيئية المؤثرة على زراعة النخيل وتأثير الإجهادات المختلفة على نخلة التمر، وقدرتها على التكيف والتأقلم معها وتأثير الأشعة فوق البنفسجية، مع الإشارة إلى الأهمية البيئية لنخلة التمر، إضافة إلى وسائل مواجهة التغيرات المناخية.