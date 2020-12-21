«دبي الذكية»: خدمات رقمية تسهل العمل الحكومي

دبي (الاتحاد)

حققت منظومة الخدمات والبرامج الرقمية التي تعتمدها وتقدمها دبي الذكية إنجازات لافتة خلال جائحة كوفيد- 19، لتسهيل ودعم العمل الحكومي في الإمارة، وتوفير الخدمات الإلكترونية، حيث دعمت المنظومة عمل الجهات الحكومية بكفاءة عالية ووسط مختلف الظروف والأوقات.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات قسم التواصل والتراسل الحكومي في الدائرة، أن دبي الذكية مكنت 62 جهة حكومية بخدمات التراسل والتواصل الإلكتروني، معززة بأحدث التقنيات الحديثة لتعزيز التواصل بين الموظفين خلال الجائحة ولاستمرارية الأعمال. وتم من خلال برامج المنظومة إجراء 322 ألف اجتماع، و223 ألف مكالمة جماعية، و962 ألف مكالمة فردية و5 ملايين رسالة محادثة، وذلك خلال الفترة من مارس وحتى أكتوبر 2020. ولقد تم زيادة الطاقة الاستيعابية لـ «شبكة المعلومات الحكومية» إلى 300% خلال الجائحة، أي ثلاثة أضعاف سرعتها لمواكبة زيادة استخدام الخدمات الرقمية للجهات الحكومية.

وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن الاستراتيجيات والخدمات الفعالة التي صممتها دبي الذكية منذ سنوات لبناء منظومة عمل حكومي متكامل ومستدام، ساهمت بشكل كبير في ضمان سير العمل بالشكل الأمثل خلال جائحة كوفيد- 19، كما انعكس هذا الأمر على موظفي حكومة دبي، والذين حافظوا على أداء متميز.