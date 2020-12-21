10 شهادات «أيزو» لـ«أبوظبي للسلامة الغذائية»

أبوظبي (وام)

حصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على 10 شهادات مطابقة أيزو ISO من شركة «بيرو فيريتاس»، تتعلق بنظم الإدارة المتكاملة لمختلف مجالات عملها باعتبارها السلطة المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي في إمارة أبوظبي، بما يعزز من دورها الفاعل في تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان وتعزيز الأمن الحيوي.

تسلمت الشهادات موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء، نيابة عن سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأعرب العامري عن سعادته لحصول الهيئة على هذه الشهادات.. لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي بذلها فريق العمل للارتقاء بالأعمال والمضي قدماً نحو تحقيق التطلعات والأهداف، وتنفيذاً لتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزرعة والسلامة الغذائية، وضمن سعي الهيئة لدعم استراتيجية حكومة أبوظبي في ضمان سلامة الغذاء، وصولاً لتحقيق مجتمع آمن وسليم.

وأكد أن هذا الإنجاز يعد إضافة جديدة إلى سجل الهيئة، ليصبح مجموع الشهادات العالمية والمحلية التي حصدتها حتى الآن 14 شهادة تعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة لكافة المتعاملين.. مشيراً إلى أن أحد أهم هذه الشهادات هي شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال والارتقاء بمنظومة الأعمال وقت الأزمات والطوارئ، حيث تعد مؤشراً حقيقياً لقدرة الهيئة على تقديم خدماتها الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات وفي مختلف الظروف لجميع الشركاء في مجتمع إمارة أبوظبي، سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً.