«لعب الأدوار» لتعليم اللغات بفعالية أكبر

أبوظبي (الاتحاد)

شارك ناصر إسليم، المحاضر الأول للغة العربية بجامعة نيويورك أبوظبي، في تأليف كتاب جديد يحمل عنوان «لعب الأدوار: الأنشطة التواصلية لتقييم الكفاءة اللغوية والشفوية»، والذي تم تصميمه ليلائم احتياجات جميع المتعلمين بغض النظر عن أعمارهم أو اللغة التي يتعلمونها.

شارك ناصر إسليم في تأليف هذا الكتاب، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الدراسات الآسيوية في كلية تشارلستون غازي أبو حاكمة، ويوفر لمستخدمي اللغة عددًا كبيرًا من الأدوار التي يمكن تقمصها ضمن مختلف مستويات إتقان اللغة. ويتم تقسيم التدريبات وفقًا للمواضيع المناسبة لكل مستوى.

ويُدَرِّس المؤلفان اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهما مُمْتحِنان مُجازان لاختبار معايير المجلس الأميركي لتعليم اللغات الأجنبية واختبار الكفاءة الشفوي ويحملان رخصة من المجلس الأميركي لتقييم القدرة على استخدام اللغة بشكل فعال ومناسب في مواقف الحياة اليومية.

ويعد أسلوب لعب الأدوار أحد الأساليب التعليمية لتدريس اللغات التي تعتمد على تحديد المهام بشكل يركز على التفاعل مع الطالب.