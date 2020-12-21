312 مليون درهم مشاريع بنية تحتية للأراضي المستحدثة في الباهية

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية للأراضي المستحدثة في منطقة الباهية، على مساحة تقدر بنحو 104 هكتارات، وبتكلفة مالية إجمالية تبلغ 312 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية للأراضي المستحدثة في منطقة الباهية لعدد 361 قطعة أرض سكنية، و62 قطعة أرض للمرافق العامة والخدمات المجتمعية، حيث يتضمن تنفيذ طرق ومواقف جانبية بطول 25.5 كيلومتر، وإنشاء بنية تحتية وأعمال تصريف مياه أمطار بطول 39 كيلومتراً، وشبكة صرف صحي بطول 11.6 كيلومتر.

كما يتضمن إنشاء شبكة رئيسية لمياه الشرب بطول 13.9 كيلومتر، وشبكة اتصالات بطول 32 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لإنارة الشوارع بطول 12 كيلومتراً، وإنشاء 11 محطة كهرباء فرعية، وتركيب 207 أعمدة إنارة.