ربط إلكتروني لتمكين المواطنين الباحثين عن عمل

أبوظبي (وام)

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات وتعزيز علاقات التعاون، بما يسهم في دعم وتمكين وتحقيق الاستقرار للمواطنين الباحثين عن عمل في إمارة أبوظبي.

وشهد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مراسم الحفل الافتراضي لإبرام المذكرة التي وقعها ناصر بن خرباش وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وعبد الله حميد العامري مدير عام الهيئة بالإنابة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تكامل الأدوار والاضطلاع بالمسؤوليات والشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات ملف التوطين. ومن المقرر أن يشمل الربط الإلكتروني بين الجانبين تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالامتيازات، التي يحصل عليها المواطنون العاملون في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والباحثون عن العمل في الإمارة المسجلون لدى قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك ما يتعلق بالشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات.