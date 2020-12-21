جميلة القاسمي تؤكد أهمية التعاون مع المؤسسات العلمية

الشارقة (وام)

عقدت كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري، برئاسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وناقش الاجتماع الخطة التطويرية للكلية خلال العام الأكاديمي الحالي، ودورها الحيوي في خدمة المجتمع المحلي، وبصفة خاصة في تخصصات التمريض والصحة والسلامة الغذائية والمختبرات.

حضر الاجتماع الشيخة نجلاء علي عبد الله المعلا مديرة إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة. وقدمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي في بداية كلمتها الشكر للحضور، مؤكدة أهمية وجود تعاون مشترك بين المؤسسات العلمية وبين الهيئات والجهات المحلية، مشيرة إلى أن جامعة الشارقة تعد من الجامعات العريقة في مجال خدمة المجتمع.وأوضحت أن مؤسسات المجتمع المحلي تتطلع أيضاً إلى التعاون مع الجامعات والاستفادة مما لديها من تقدم علمي ومعرفي في مختلف التخصصات.