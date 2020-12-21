فارس المزروعي: مواصلة الجهود للارتقاء بمسيرة العمل

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ملتقى القيادة الثاني لعام 2020 بعنوان «الحصاد والتكريم»، وذلك في قاعة الشهيد بمبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي. واستعرض الملتقى أهم الإنجازات التي حققتها شرطة أبوظبي خلال العام الجاري والنتائج المتميزة التي انعكست إيجابياً على الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني. وحث معاليه على أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بمسيرة العمل التطويري، لافتاً إلى أهمية الملتقى في تحقيق الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية الداعمة لخطة أبوظبي. وأكد ثقته في قدرة القطاعات الشرطية على تطبيق المشاريع الهادفة التي تحقق استراتيجية ومعالجة التحديات الجوهرية وفق الأساليب العلمية المتخصصة.

وحث على ضرورة مواصلة تنفيذ الخطط التي تهدف إلى توفير الطمأنينة والاستقرار والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز ثقة الجمهور بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واستعرض اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، الجهود والإنجازات مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على إيجاد بيئة عمل تعزز الإنتاجية والطاقة الإيجابية لنشر السعادة بين العاملين وإسعاد المتعاملين للارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وفي نهاية الملتقى، كرم معالي فارس المزروعي فرق العمل المتميزة لأفضل جهة في المجال الأمني وأفضل فئة في مجال الحكومة الذكية والتميز الرياضي، وأفضل جهة في تقديم الخدمات والحاصلين على الجوائز الوظيفية في جائزة وزير الداخلية وكرم أيضاً 25 من الحاصلين على الشهادات العلمية «الدكتوراه»، والحاصلين على ميدالية الخدمة الطويلة والمخلصة مشيداً بجهودهم وحرصهم على ريادة وتميز العمل الشرطي والأمني.