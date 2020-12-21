21 منتسبة بدورة للشرطة النسائية في دبي

دبي (الاتحاد)

التقى العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، منتسبات الدورة التأسيسية للشرطة النسائية البالغ عددهن 21 من مختلف الرتب.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تخريج كوادر أمنية مؤهلة علميّاً وعمليّاً، لتواكب التطورات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، موضحاً أن هذه الكوكبة الجديدة تشكل إضافة جديدة وفعالة للجهاز الأمني في الدولة بشكل عام، وقوة شرطة دبي بشكل خاص، في ظل تعاظم المسؤوليات الأمنية، والتطلعات الحاضرة والمستقبلية نحو تحقيق أعلى معدلات الأداء الأمني الناجح والمتميز.

كما أوضح العميد السويدي أن التدريب والتأهيل في شرطة دبي أصبح يواكب أحدث النظم والتعاليم الشرطية والأمنية، التي تعمل أكاديمية شرطة دبي على انتقائها ضمن خططها التدريبية والتعليمية.

وأشار إلى أن الأكاديمية مستمرة في ترجمة رسالتها في تقديم تعليم وتدريب متميز، يسهم في حفظ الأمن، من خلال إعداد رجال أمن قادرين على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بعد التخرج، وأن هذه الدورة تأتي لتؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على رفع مستوى العمل الشرطي، للحفاظ على ما حققته الدولة من منجزات مختلفة خلال مسيرتها.

حضر اللقاء مقدم دكتور محمد سعيد الحداد الحتاوي مدير معهد التدريب بالنيابة، والنقيب عبدالله حمد الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة.