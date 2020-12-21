«إقامة دبي» تكرم شركاءها

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الحفل السنوي للموردين لعام 2020 تحت شعار «بكم نتميز»، والذي ينظم هذا العام افتراضياً بسبب الظروف الاستثنائية جراء ما يشهده العالم ودولة الإمارات العربية المتحدة من احترازات وقائية للحد من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «الشراكة البناءة تحقق التنمية المستدامة والتميز في تقديم الخدمات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كنموذج يحتذى في التعاون المثمر والبناء، لما فيه مصلحة جميع الأطراف، وتعزيز سعادة الفرد والمجتمع».