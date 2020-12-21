محمد بن راشد: زارني أخي محمد بن زايد في المرموم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، زاره في المرموم.

وكتب سموه، على حسابه على تويتر، «زارني أخي محمد بن زايد اليوم في المرموم.. زيارة أخ وقائد وصديق.. يجمعنا الوطن.. ويجمعنا التفكير بغد أفضل.. وتجمعنا رغبة أن يكون 2021 العام الأعظم في مسيرة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «جولة عند بحيرات المرموم في شتاء الإمارات الأجمل.. تحلو الجولات وتحلو الحياة عندما تكون برفقة محمد بن زايد آل نهيان».