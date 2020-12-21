قرقاش: المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي، اليوم، بموقع تويتر: "تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020، الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي، المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني".