برعاية وحضور محمد بن راشد.. «جائزة الصحافة العربية» تتوج الفائزين في حفل افتراضي بعد غدٍ

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، ممثلةً بنادي دبي للصحافة، عن تنظيم حفل افتراضي لتكريم الفائزين في الجائزة تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وذلك يوم بعد غد الأربعاء، الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، التزاماً بالتدابير الاحترازية المُوصى بها عالمياً في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وبمتابعة عن بُعد من شخصيات ووجوه إعلامية وقيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية، إضافة إلى الإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم.

تسابيح مبارك وفيصل بن حريز

ويشارك في تقديم حفل جائزة الصحافة العربية لهذا العام الإعلامية تسابيح مبارك من قناة العربية الحدث، والإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية، وستمنح الجائزة ضمن دورتها التاسعة عشرة التكريم لـــ 11 فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية، والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية، والمؤسسات الإعلامية، الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقارب 6000 عمل، غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي، بما فيها فئتا شخصية العام الإعلامية والعمود الصحافي اللتان تمنحان بقرار من مجلس إدارة الجائزة.