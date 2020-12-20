«الإمارات الدبلوماسية» تطلق سلسلة «الخمسين عاماً المقبلة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية سلسلة جديدة من الجلسات الافتراضية والتي تحمل عنوان «دبلوماسية الخمسين عاماً المقبلة»، والتي تهدف من خلالها إلى دعم جهود الحكومية لرسم أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها، والتي تختص بالإعداد للخمسين عاماً المقبلة من مسيرة دولة الإمارات.

وصممت السلسلة الجديدة وفق منظور مستقبلي يعزز الإلهام لدى طلبة الأكاديمية من دبلوماسيي المستقبل؛ حيث تستقطب جلساتها متحدثين محليين وعالميين لمناقشة أحدث التطورات في المجال الدبلوماسي وما يرتبط به من قطاعات أخرى كالتعليم، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، الاقتصاد، وصولاً إلى الفنون والثقافة وغيرها من المواضيع الأخرى.

وحملت الجلسة الأولى من سلسلة «دبلوماسية الخمسين عاماً المقبلة» والتي عقدت مؤخراً عنوان «الدبلوماسية الصحية»، والتي استضافت اثنين من الخبراء المتخصصين في القطاع الصحي المحلي والعالمي، وهما الدكتور بيدرو ألونسو، مدير البرنامج العالمي لمكافحة الملاريا في منظمة الصحة العالمية، والدكتورة ناريمان الملا، قنصل عام دولة الإمارات في ملبورن، أستراليا. أدار هذه الجلسة، برناردينو ليون مدير عام الأكاديمية، وحضرها طلبة الأكاديمية وعدد من الكادر الإداري والأكاديمي والبحثي.

وقال ليون: «إن إطلاق هذه السلسلة المميزة من الجلسات الافتراضية يأتي في إطار حرص الأكاديمية الدائم على تمكين الطلبة من التفاعل والتواصل مع خبراء عالميين مميزين في شتى المجالات». وأضاف:«إنني على ثقة تامة من أن جلسات سلسلة ’دبلوماسية الخمسين عاماً المقبلة‘ ستحقق نجاحاً لافتاً، خاصة بعد استكمالنا للسلسلة الأولى من الجلسات، والتي حملت عنوان «حوارات دبلوماسية» التي انطلقت في شهر 2020، والتي رحبنا خلالها بالعديد من الدبلوماسيين والقادة المتميزين». ومن جانبها، أفادت الدكتورة ناريمان الملا، قنصل عام للدولة في ملبورن: «إنه لفخر كبير لي أن أشارك في سلسلة جلسات ’دبلوماسية الخمسين عاماً المقبلة‘ لتسليط الضوء على الدبلوماسية الصحية لدولة الإمارات والتطرق إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة محلياً وعالمياً للتصدي لجائحة كوفيد -19، بجانب إبراز دور الإمارات كواحدة من أولى دول العالم التي بدأت حملة التطعيم الجماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء».