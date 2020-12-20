«تدوير»: افتتاح مجمع «ايكو بارك» الصديق للبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، أمس المجمع الصديق للبيئة «إيكو بارك»، الواقع على طريق حميم، التي تبعد عن مدينة أبوظبي ما يقارب الـ70 كم، على مساحة مليون وثمانمائة ألف متر مربع، ليكون نقطة تحول مركزية على صعيد خطط المركز الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في بناء نظام بيئي مستدام ومتكامل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.

حضر الافتتاح الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام المركز وراهول دوا، مدير عام الشركة الأهلية لمعالجة النفايات، والدكتور خالد الخوري، الرئيس التنفيذي لشركة كلينكو لمعالجة النفايات، ومديرو الإدارات والقطاعات الرئيسية في المركز، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين للمركز من القطاعين الحكومي والخاص.

ويضم المجمع الجديد محطتين لمعالجة النفايات الطبية والخطرة، كمشاريع استثمارية تشرف عليها شركتا الأهلية وكلينكو لمعالجة النفايات، بقدرة تصميمية تصل إلى 7500 طن في العام؛ أي ما يعادل 1560 كلجم في الساعة لكل من المحطتين، بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليون درهم إماراتي للمحطتين، إضافة إلى محرقة لمعالجة مخلفات الحيوانات النافقة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 كجم في الساعة، بإشراف من شركة «أفيردا» لإدارة النفايات، بقيمة 10.5 مليون درهم تشمل نصف مليون للعمليات التشغيلية السنوية، حيث ستغطي المحرقة المقامة في أبوظبي معالجة النفايات المتولدة من المزارع والعزب، وسيتم استخدام درجات حرارة في الحرق تصل إلى 1200 درجة مئوية، التزاماً بالتشريعات البيئية المعمول بها في الإمارة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي:«إن افتتاح مجمع «ايكو بارك» الصديق للبيئة، هو أحد تجليات الخطة الاستراتيجية لتدوير الجاري تنفيذها على الأرض بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030، لتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجال إدارة قطاع النفايات والتعامل السليم والمثالي مع النفايات بكافة أنواعها، بشكل يضمن توفير كل أسباب الوقاية والسلامة من أية مخاطر بيئية أو صحية أو غيرها لمجتمع إمارة أبوظبي».