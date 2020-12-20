«واتس آب» لشرطة عجمان

عجمان (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان قناة «الوتس آب» لتقديم الخدمات للمتعاملين، وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، وحثهم على استخدام التطبيقات الذكية.

وقال المقدم خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، إن إطلاق القناة جاء ضمن جهود شرطة عجمان في دعم التحول الذكي في تقديم الخدمات، وتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة من خلال تسهيل وتقليل زمن إجراءات الحصول على الخدمة، مشيراً إلى أن قناة تقدم حزمة من الخدمات المرورية والمجتمعية والأمنية وخدمات المؤسسة العقابية والإصلاحية والاستفسارات العامة.

وأوضح أنه بإمكان المتعاملين الاستفادة من القناة من خلال تحميل تطبيق «الوتس آب»، وتخزين الرقم على الهاتف الذكي 0097167034000 أدناه وإرسال كلمة «مرحبا» أو «Hello»، ثم يقوم المتعامل باختيار الخدمة المراد إنجازها واستكمال الخطوات حتى يستقبل المتعامل رمزاً مرجعياً يمكن من خلاله متابعة إنجازها، مشيراً إلى أن إنجاز الخدمة يستغرق يوم عمل واحد.

ودعا رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات الذكية المقدمة عبر قناة «الوتس آب» وتطبيق شرطة عجمان، دون الحضور إلى مراكز تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد، مؤكداً أن شرطة عجمان تعمل بكل جهد لتعزيز رضا وسعادة الجمهور.