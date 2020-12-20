52 مليون درهم تنفقها «بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بيت الخير» أن الدعم الغذائي للأسر المتعففة والأقل دخلاً والعمال المقيمين، بلغ في 2020 أكثر من 52 مليون درهم، استفاد منها 3.2 مليون فرد، و36.276 أسرة، وذلك ضمن مشروع «الطعام للجميع» الذي حقق طفرة في عطائه وأدائه خلال أزمة «كورونا»، والذي بلغت قيمة الإنفاق عليه 23 مليون درهم.

وجاء توزيع 3.2 مليون وجبة غذائية، ضمن حملة «10 ملايين وجبة» التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتم توزيعها ضمن شروط الصحة والسلامة على العمال المحجورين والفئات المتضررة.